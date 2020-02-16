此内容发布于2020年2月16日 上午7:05

（法新社伦敦16日电） 英国电视节目主持人卡萝琳弗拉克昨天自尽身亡。弗拉克生前被控对男友施暴，她的经纪公司指责检方在这起案件上，对「脆弱」的弗拉克进行「作秀公审」。

40岁的卡萝琳弗拉克（Caroline Flack）隶属金钱人才经纪公司（Money Talent Management）。来自这间公司的瑞德里（Francis Ridley）发表声明说：「卡萝琳近几个月承受巨大压力，原因是受到正在进行的案子，以及可能面临的审判影响。这场审判遭到媒体大肆报导。」

声明还提到：「皇家检察署（Crown Prosecution Service）应自我反省，看看他们如何进行一场没有价值且不符合公共利益的作秀公审，最终给卡萝琳带来极大痛苦。」

弗拉克最为人知的演艺成就，就是先前担任真人约会实境秀「爱之岛」（Love Island）主持人。弗拉克去年12月被控趁男友在两人的寓所睡觉时，用灯攻击男友头部。英国检方上个月告诉法院，弗拉克预计3月出庭受审。

不过，弗拉克的男友否认这项指控，称弗拉克「没有用灯攻击我」。

弗拉克的家人表示，弗拉克昨天被发现在她位于英国首都伦敦北区的寓所自尽身亡。这是第3位与「爱之岛」有关的演艺人员自杀身亡。

自杀警语：珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram