下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2009年11月25日 上午11:35 最后更新 - 2009年11月25日 -11:35

在美国主导入侵伊拉克6年多后，调查委员会主席齐尔科特（John Chilcot）表示，没有人会在为期一年的调查中被「审判」，但是承诺不回避批评，他的目的是要从冲突中吸取教训。





公开听证中的焦点将是前首相布莱尔的出面作证，他将在一月份出席听证会。





第一天的听证多为高层官员现身作证，他们指出，在2003年入侵伊拉克的两年之前，美国行政体系即已考虑要推翻伊拉克海珊（Saddam Hussein）政权。





不过，他们说，英国与这些「意见」保持距离，并表示，即使在2001年9月11日美国纽约和华盛顿遭到攻击之后，英国仍维持旁观角色。





齐尔科特在开场白中表示：「我在这里做出承诺，一旦我们做出报告结论，我们将毫无顾忌的作出批评，无论是对机构或是程序或是个人。」





齐尔科特的5人调查委员会，已经与179名伊战阵亡英军家属见过面，其中一些人参加了今天的听证会。





詹特（Rose Gentle）告诉法新社：「我只是要真相。」她并补充说：「我从未有过任何答案，我从未被告知过任何事，为什么我们要去，是否合法。」她的儿子高登（Gordon）在2004年于伊拉克阵亡。（译者：中央社蔡筱颖）



Neuer Inhalt Horizontal Line