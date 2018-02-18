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此内容发布于2018年2月19日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月19日 -00:35

（法新伦敦18日电） 有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）结果今天出炉，以下是主要得奖名单。

最佳影片：「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）

最佳英国影片：「意外」

最佳导演：勒摩戴托罗（Guillermo Del Toro），「水底情深」（The Shape of Water）

最佳男主角：盖瑞欧德曼（Gary Oldman），「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）

最佳女主角：法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand），「意外」

最佳男配角：山姆洛克威尔（Sam Rockwell），「意外」

最佳女配角：爱莉森珍妮（Allison Janney），「老娘叫谭雅」（I, Tonya）

最佳新人：丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya），「逃出绝命镇」（Get Out）

最佳原创剧本：马丁麦多纳（Martin McDonagh），「意外」

最佳改编剧本：詹姆士艾佛利（James Ivory），「以你的名字呼唤我」（Call Me By Your Name）

杰出英国导演、编剧或制片首部作品：导演/编剧－鲁甘诺恩尤尼（Rungano Nyoni）、制片－艾蜜莉摩根（Emily Morgan），「我不是女巫」（I Am Not a Witch）

最佳外语片：「下女的诱惑」（The Handmaiden）

最佳纪录片：「我不是你的黑鬼」（I Am Not Your Negro）

最佳动画片：「可可夜总会」（Coco）

最佳原创音乐：戴斯培（Alexandre Desplat），「水底情深」

最佳摄影：「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）

最佳剪辑：「玩命再劫」（Baby Driver）

最佳制作设计：「水底情深」

最佳服装设计：「霓裳魅影」（Phantom Thread）

最佳化妆造型：「最黑暗的时刻」

最佳音效：「敦克尔克大行动」（Dunkirk）

最佳视觉效果：「银翼杀手2049」。（译者：梁元龄/核稿：张晓雯）

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