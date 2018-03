下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月19日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月19日 -00:35

(法新伦敦18日电) 有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖(BAFTA Awards)结果今天出炉,以下是主要得奖名单。

最佳影片:「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

最佳英国影片:「意外」

最佳导演:勒摩戴托罗(Guillermo Del Toro),「水底情深」(The Shape of Water)

最佳男主角:盖瑞欧德曼(Gary Oldman),「最黑暗的时刻」(Darkest Hour)

最佳女主角:法兰西丝麦朵曼(Frances McDormand),「意外」

最佳男配角:山姆洛克威尔(Sam Rockwell),「意外」

最佳女配角:爱莉森珍妮(Allison Janney),「老娘叫谭雅」(I, Tonya)

最佳新人:丹尼尔卡卢亚(Daniel Kaluuya),「逃出绝命镇」(Get Out)

最佳原创剧本:马丁麦多纳(Martin McDonagh),「意外」

最佳改编剧本:詹姆士艾佛利(James Ivory),「以你的名字呼唤我」(Call Me By Your Name)

杰出英国导演、编剧或制片首部作品:导演/编剧-鲁甘诺恩尤尼(Rungano Nyoni)、制片-艾蜜莉摩根(Emily Morgan),「我不是女巫」(I Am Not a Witch)

最佳外语片:「下女的诱惑」(The Handmaiden)

最佳纪录片:「我不是你的黑鬼」(I Am Not Your Negro)

最佳动画片:「可可夜总会」(Coco)

最佳原创音乐:戴斯培(Alexandre Desplat),「水底情深」

最佳摄影:「银翼杀手2049」(Blade Runner 2049)

最佳剪辑:「玩命再劫」(Baby Driver)

最佳制作设计:「水底情深」

最佳服装设计:「霓裳魅影」(Phantom Thread)

最佳化妆造型:「最黑暗的时刻」

最佳音效:「敦克尔克大行动」(Dunkirk)

最佳视觉效果:「银翼杀手2049」。(译者:梁元龄/核稿:张晓雯)

