此内容发布于2019年11月1日 下午8:35

（法新社伦敦2日电） 英国政府今天宣布，基于触发地震的风险，将暂停在英格兰以具争议的液体压裂法来开采页岩天然气。

商业暨能源大臣李德森（Andrea Leadsom）说：「在检视关于近期在普勒斯顿新路区（Preston New Road）地震活动的报告之后，显然我们不能排除未来可能对当地社区造成无法接受的影响。」普勒斯顿新路区指的是能源企业Cuadrilla在英格兰西北部兰开夏郡（Lancashire）的开采场址。

她说：「因此，我的结论是我们应该暂停在英格兰采用液体压裂法，立即生效。」

液体压裂法用于开采页岩天然气，是利用液压压裂岩层，汲取其中的天然气。

英国的北海石油与天然气监管局（OGA）近期的报告提到，目前不可能精准预测水力压裂法触发地震的可能性，这让英国首相强生（Boris Johnson）表示，他对页岩天然气的开采作业感到「非常忧虑」。

英国将于12月12日改选国会，预料此事会是竞选期间的议题之一。

根据英国国家审计部（National Audit Office），反对开采页岩天然气的英国群众已从2013年的21%增加到40%，「大众关注液体压裂法引起的地震对环境及公共卫生的风险，以及现有环境法规的充足性」。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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