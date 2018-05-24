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此内容发布于2018年5月25日 上午12:35 最后更新 - 2018年5月25日 -00:35

（法新社伦敦24日电） 英国对外情报机构秘密情报局（SIS）、又称军情六处（MI6），今天推出首支电视广告，与大众心中007系列电影「詹姆士庞德」形象划清界线，打算招募更多元化的人才。

这支广告短片开头一尾鲨鱼在水族馆里游动的镜头，故意让观众嗅到一丝间谍电影气氛。

影片旁白说：「我们是情报员，但我们做的事跟你想像不一样。不是要你在鲨鱼缸前一派冷酷，而是能够接收到这些幽微无声的讯息。」

影片镜头一转，一名害怕的孩童看着鲨鱼而退却脚步，之后妈妈现身将小孩抱进怀里。

「理解他人。帮助他人用不同眼光看待事物。探索你自身之外的世界。如果听来很熟悉，因为这是你日常生活都会做的事。」

影片结尾说：「军情六处──秘密地，我们跟你一样。」

这支广告试图呈现，军情六处希望应徵者拥有的「软性」才能，同时也是这个机构在2021年以前打算招收800名新血的招募活动一环。

军情六处的招募主管表示：「我们要招募的人，在很多方面拥有的条件，与一般人没有什么不同。」她在这里服务20年，同时也是母亲，但无法提供姓名。

她说，他们在找的新一批情报员要具备「结合高EQ与人际互动技巧」，加上「坚强的操守与创造力」。

军情六处表示，前间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）与女儿尤莉雅（Yulia Skripal）在索尔兹伯里市（Salisbury）遭神经毒剂攻击的阴谋事件发生之后，掀起一波应徵情报员的热潮。

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