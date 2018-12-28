英国新年授勋名单公布 前超模名导榜上有名

此内容发布于2018年12月28日 下午10:50

（法新社伦敦28日电） 英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的新年授勋名单今天公布，知名导演克里斯多福诺兰及本名为莱斯莉劳森（Lesley Lawson）的前超级名模崔姬（Twiggy），都在获奖之列。

其他获奖者包括英国喜剧表演团体蒙提巨蟒（Monty Python）的成员麦可培林（Michael Palin）、在英国影集「唐顿庄园」（Downton Abbey）中饰演男管家的演员吉米卡特（Jim Carter）、畅销书作家浦尔曼（Philip Pullman）、将泰国足球小将自淹水洞穴救出的潜水团队及脱欧大将芮伍德（John Redwood）议员。

60年代备受媒体关注的时尚指标崔姬，因纵横伸展台数十年，及她的歌唱及演艺事业成就而获表扬，如今已69岁的崔姬告诉英国联合社（Press Association），这样的肯定「太美好，让我傻笑」。

神级导演克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）执导过多部卖座电影，包括「敦克尔克大行动」（Dunkirk）、「全面启动」（Inception）及「记忆拼图」（Memento）。他因对电影艺术的巨大贡献，而获颁大英帝国司令勋章（CBE）。

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