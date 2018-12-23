英国机场无人机干扰事件 警方释放2名嫌疑人

此内容发布于2018年12月23日 下午9:50

（法新社伦敦23日电） 英国伦敦盖维克机场19日至21日受到无人机干扰，造成耶诞假期许多航班停飞。英国警方今天释放2名涉嫌操控无人机的嫌疑人后，持续追查线索。

英国第二繁忙的盖维克机场（Gatwick Airport）因为不断有人通报目击无人机盘旋，不得已被迫关闭，19日到21日影响近14万名乘客。

警方指出，机场附近发现的一架受损无人机已送检验取证，但目前还不清楚这架无人机是否与目击事件有关。

警方根据目击者说法调查。警方也坦言，有可能实际上根本没无人机盘旋机场上空。

警方21日接获线报后，在盖维克附近克劳利镇（Crawley）逮捕一名47岁男子与一名54岁女子，最终两人没被起诉，并在今天获释。

萨塞克斯（Sussex）总警司丁莱（Jason Tingley）表示：「两人完全配合我们的调查，在此证实他们不再是盖维克无人机事件的嫌疑人。」

他还说，警探正在调查67起源自民众、警察及机场工作人员的无人机目击通报。

被问到机场上空其实没有无人机的臆测时，丁莱指出：「当然，这是有可能的。我们正和自称目击的民众合作。」

此外，盖维克机场还提供5万英镑（约新台币195万元）赏金，以获取有助于逮捕和定罪无人机事件嫌犯的相关资讯。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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