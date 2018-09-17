下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月18日 上午12:20 最后更新 - 2018年9月18日 -00:20

（法新社布莱顿18日电） 距离英国正式脱离欧洲联盟不到半年时间，各界要求举办第二次公投的呼声升高，但是学者表示，二次公投缺乏大党支持，加上时间紧迫，恐怕难以成案。

继前首相布莱尔（Tony Blair）、梅杰（John Major）与足球明星李纳克（Gary Lineker）等名人呼吁举行公投之后，伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）本周也加入这些重要人物行列。

英国主要政党当中唯一提倡公投的自由民主党（Liberal Democrats）今天将在布莱顿（Brighton）会议上再度发出这样的讯息。

自民党党魁克布尔（Vince Cable）将呼吁首相梅伊（Theresa May）「敞开心胸看待人民对此案的最终投票，据此带领她的政党与整个国家」。

英国政府反对第二次公投，最大在野党工党没有支持这样的呼声，但也不排除可能性。支持二度公投的阵营当中，关于公投题目实际上如何设定、是否问及选民续留欧盟，也出现立场分歧。

伦敦政经学院（London School of Economics）教授赫伯特（Sara Hobolt）说：「二次公投的内容关于哪些？现在都完全不清楚。」

英国2016年举行公投时，52%支持脱欧、48%赞成留欧。赫伯特表示，民调显示两者比例已经对调，现在有52%支持留在欧盟。

赫伯特指出，「支持第二次公投的民众显着增加」，根据「舆观」（YouGov）7月民调，针对脱欧议题有42%支持公投、40%反对。不过她也怀疑，缺乏主要政党支持之下公投是否能够办成。

若干评论员指出，技术上来说已经太晚，不只没有时间举办公投，而且英国与欧洲议会在英国脱欧日之前要批准任何协议也已太迟。

伦敦大学学院（University College London）智库「宪法小组」（Constitution Unit）在一份报告中推算，最快举办公投的时间点是3月28日，也就是脱欧日的前一天，并表示唯一替代方案就是延迟脱欧。

Neuer Inhalt Horizontal Line