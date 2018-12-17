英国脱欧协议下月表决 工党对梅伊提不信任动议

此内容发布于2018年12月17日 下午9:05

（法新社伦敦17日电） 英国首相梅伊告知国会议员要等到新年过后才能表决她的脱欧协议草案后，反对派领袖柯宾（Jeremy Corbyn）今天提议对梅伊举行不具法律约束力的不信任投票。

梅伊（Theresa May）为避免在国会遭遇大败，11日宣布延后脱欧协议草案的表决工作。她今天表示，表决将于明年1月14日开始的那一周举行。

工党党魁柯宾向国会提出不信任动议前告诉国会议员：「由于梅伊无法让下议院举行有意义的表决，下议院已不再信任这位首相。」

柯宾说，此举是「我所能想到确保本周进行表决的唯一办法」。

下议院表示，政府将决定是否对这项动议展开辩论并举行表决，但指出「国会的惯例是会批准这类请求」。

如果下议院多数议员投下不信任票，将进一步削弱梅伊的实权，也可能引发对她政府团队举行投票及大选。

英国将在明年3月29日脱离欧洲联盟，但梅伊仍无法说服自家国会接受她历经18个月曲折会谈后，上月终与欧盟敲定的脱欧协议草案。

如果国会否决草案，英国将在无协议情况下硬脱欧。专家警告，硬脱欧将严重打断贸易，引发金融危机。

梅伊今天坚称，她将持续针对脱欧计画的细节寻求欧盟「保证」。

不过，欧洲联盟执行委员会发言人席纳斯（Margaritis Schinas）说：「不预计会与英国举行更多会议。」

梅伊延后表决的决定引发朝野政治人物的不满，他们指控梅伊试图「消耗时间」，以施压他们支持脱欧草案。

此时，以二次公投化解僵局的呼声也愈来愈高，数十名各党派议员如今都支持再次举行公投的构想，媒体报导，就连梅伊政府内的官员都在考虑这个可能性。

不过，梅伊激烈地争辩说，二次公投将背叛2016年公投结果，重挫公众对政治的信任。

她今天向国会表示：「我们不应因再次公投而失信于民。」

她说：「另一场投票…将对我们政治的诚信造成无法弥补的伤害。」她又说，何况二次公投「很可能无法让我们有更多进展」。

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