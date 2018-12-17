英国脱欧协议搞不定 剖析再次公投可能性

此内容发布于2018年12月17日 下午9:20

（法新社伦敦17日电） 尽管英国首相梅伊（Theresa May）强烈反对，有关英国是否应该举行二次脱欧公投的问题，再度浮出台面。

以下是关于二次公投主要议题的分析：

●有谁支持二次公投？

自由民主党（Liberal Democrats）的中间派与亲欧派党员，自2016年英国举行第一次脱欧公投后，就呼吁举行二次公投，他们在国会只有11名议员。

主要在野党工党（Labour Party）对于二次公投的意向依旧不明，但不排除这个可能性，考量到他们的选民包括支持与反对保留欧盟会员资格的民众。

然而，有数十名工党国会议员支持二次公投，施压一生都是疑欧派的党魁柯宾（Jeremy Corbyn）力挺。

少数几名保守党（Conservative）议员也支持再度举行公投。

前首相布莱尔（Tony Blair）与梅杰（John Major ）一直都是对二次公投大打敲边鼓的大腕，所谓的「人民投票」（People's Vote）运动也特别活跃。

●有谁反对？

梅伊与她的内阁都坚决反对二次公投，认为这不尊重2016年公投结果，将重挫民众对政治人物的信任。

许多保守派国会议员也反对，包括上周策谋将梅伊拉下台的支持脱欧议员。

北爱尔兰民主联盟党（Democratic Unionist Party）也强烈反对二次公投，党内10名议员让政府在国会能取得足够多数。

挑动脱欧的英国独立党（UK Independence Party）前党魁法拉吉（Nigel Farage）反对二次公投，但认为再次公投将发生，敦促支持者准备竞选。

民众的看法几乎是五五波。英国国家社会研究中心（NatCen Social Research）的民调显示，如果在二次公投提出脱欧问题，53%的民众将投票支持续留欧盟，47%将投票支持脱欧。

●谁可以决定举行二次公投？

政府将须批准举行二次公投，国会则须以多数票数赞成二次公投，以通过公投的法律架构。

新的主要法律将必须说明众多细节，包括公投问题、投票日期以及谁能投票。关于公投日期等一些细节，可在国会指示下之后再决定。

●公投的问题是？

目前尚未对此达成共识。二次公投的部分支持者说，续留欧盟的选项不应出现在选票上，因为英国人民已经决定脱欧。

这表示选民将在梅伊的脱欧协议或所谓的无协议脱欧之间做出决定。

其他支持者则希望选票出现梅伊的脱欧方案与续留欧盟这两个选项，警告提出无协议脱欧的选项很危险，因为这种局面将引发不良的经济后果。

也有人支持3个问题都出现在选票上。

●举行二次公投需要花多少时间？

二次公投的时间点特别难敲定。伦敦大学学院（University College London）宪法机构计算，从决定举行公投到真正举行公投之间的最短时间，可能约为22 周。

如果今天决定举行，那二次公投最快可能在5月底登场。

为了举行二次公投，让英国在2019年3月29日前脱欧的两年期限必须延长，欧盟官员暗示这有可能发生。

然而，主要挑战在于，将在5月23日登场的欧洲议会选举该如何安排。

如果选民选择续留欧盟，英国可以选欧洲议会议员吗？或者欧洲议会选举是否可以延后举行？

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