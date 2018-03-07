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此内容发布于2018年3月7日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月7日 -20:35

（法新社卢森堡7日电） 欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天表示，欧盟不想因为英国脱欧，就在与英国之间树立一道墙，但针对英国退出欧盟后仅提出有限的公平贸易协议。

英国首相梅伊（Theresa May）上周表示希望尽可能与欧盟达成最深、最广的贸易协议，但遭图斯克回绝，并公布态度强硬的英国脱欧谈判方针草案。

这份方针也没有提到针对英国金融服务业的特别协议，促使英国财政大臣韩蒙德（Philip Hammond）驳斥说，将金融服务业排除在外将是个「不公平」的协议。

图斯克在卢森堡记者会上表示：「我的提案展现出我们不想在欧盟和英国之间兴建一道墙。恰恰相反，英国会是我们最亲密的邻居，我们想要保持朋友和伙伴的关系。」

上周与梅伊在伦敦会面的图斯克说，欧盟想要「涵盖所有行业和对商品徵收零关税」的协议，也就是类似欧盟和加拿大之间的常规贸易协议。

但他坚称，若英国要退出欧洲单一市场和关税同盟，就如梅伊承诺的一样，那么英国就不能对欧盟成员国才享有的利益「挑三拣四」。

图斯克说：「因为英国脱欧，我们会变得渐行渐远。事实上，这将成为史上第一个减弱而非加强经济关系的自由贸易协定。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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