此内容发布于2019年4月11日 上午12:20

（法新社布鲁塞尔11日电） 欧洲各国领袖今天同意让英国脱欧大限延后6个月至10月31日，显然是要避免在本周末遭遇英国无协议硬脱欧而陷入混乱，重创英吉利海峡两岸的经济。

如果英国首相梅伊（Theresa May）接受脱欧大限展延日期，且5月22日之后仍留在欧盟，英国选民将必须参与欧洲议会选举。

对于英国脱欧大限大举往后延，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）是最为反对的声音，但欧洲多数领袖持赞成看法，他只能接受欧盟于6月21日召开峰会检讨展延成果的承诺。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）在梅伊回到峰会会场，听取峰会结果之际推文表示：「欧盟27国已同意延长（欧盟里斯本条约）第50条（Article 50），我现将会见首相梅伊，取得英国政府的同意。」

聚集在布鲁塞尔开会的27位欧盟领袖中，包括德国总理梅克尔（Angela Merkel）在内的多数支持英国将脱欧日期往后延一年的计画。

欧洲领袖先前已把英国脱欧日期从3月29日延至4月12日，图斯克也已示警「没有多少理由相信」英国国会会在6月30日前通过梅伊的脱欧协议。

但若不将脱欧日期往后延，英国就将于进入12日的午夜12时钟响时，在无协议情况下结束其46年欧洲联盟会员身分，甘冒英吉利海峡两岸经济陷入混乱的风险。

梅伊表示，她仍希望在5月22日，也就是英国不得不举行欧洲议会选举的最后一天，完成跟欧盟的分手程序。（译者：蔡佳敏/核稿：刘淑琴）

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