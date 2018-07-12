下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月13日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月13日 -01:20

（法新社伦敦12日电） 为重启与欧洲联盟（EU）陷入僵局的谈判，英国政府今天公布外界期待已久的脱欧蓝图，不料引发疑欧派、英国金融心脏地带伦敦金融城（City of London）及美国总统川普抨击。

英国将于明年3月正式脱欧，英国首相梅伊（Theresa May）表示，她这项与欧盟保持密切经济关系的计画，是「有原则且务实」的。

根据梅伊的计画，英国将遵守欧盟货品规定，以维系跨境贸易，并免除欧盟成员国爱尔兰与英国北爱尔兰（Northern Ireland）间的边境检查。

同时英国也能管控移民，并与非欧盟国家签署涵盖服务业的新贸易协议。

但英国在脱欧后仍与欧盟保持多年密切关系的「软脱欧」规画，不但让两位内阁大臣本周相继请辞，还在梅伊领导的保守党内部再次掀起反动言论。

这份长达98页的脱欧细节文件终于今天出炉，却立刻引发疑欧派议员抨击，川普也对此表示质疑。

川普以总统身分首访英国前受访表示：「如果他们达成像这样的协议，我们将转与欧盟交易而非英国，所以英国此举恐将毁了这项（英美）协议。」

川普说，他不知道那是否与英国2016年举行脱欧公投时，（民众）投票所支持的想法一致。

若干商业团体表态支持这份蓝图，但伦敦金融城警告，这套计画提议与欧盟在金融服务业方面建立松散伙伴关系，将严重打击所有重要产业。

英国脱欧大臣拉布（Dominic Raab）今天在下议院公布这份蓝图时，现场嘘声不断，会议还因此一度中断。议员不满未能在事前浏览这份文件，议长因此暂停5分钟，让议员们取得脱欧蓝图。

Neuer Inhalt Horizontal Line