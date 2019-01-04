英国高教界警告 硬脱欧贻害教科文需数十年方能恢复

此内容发布于2019年1月4日 上午1:20

（法新社伦敦4日电） 英国各大学校长及高教团体今天警告，若在无正式协议下脱离欧盟，将会是英国高教「所面临过的最大威胁之一」，贻害将耗费数十年才能恢复。

在致函国会议员的一封公开信里，英国大学组织（Universities UK）、罗素大学集团（The Russell Group）、高等教育机构协会（Guild HE）、Million Plus及大学联盟（University Alliance）等单位的负责人指出，无协议脱欧将导致「学术、文化、科学的大倒退，得耗数十年才能恢复」。这些团体代表150多间高教机构。

信中指出「我们5万名欧盟职员、13万名欧盟学生，在新年始伊就需面临未来的高度不确定性，更别提1万5000名在欧洲念书的英国学生」。

它也警告：「从新的癌症疗法到打击气候变迁的技术，所有至关重大的研究链路都将受到破坏。」

英国国会将于本月中就英国首相梅伊（Theresa May）的脱欧协议进行表示，若协议无法获国会通过，脱欧进程将前途未卜，升高3月29日发生无协议脱欧的可能性。

这些高教负责人敦促英国政府，要对达成协议「展现应有的企图心」。

欧盟自2014年启动「展望2020」（Horizon 2020）研究计画，英国各大学因是计画一员，已从计画中获得114亿欧元（约新台币3990亿）的补助。由于担心3月底脱欧后断炊，高教团体也寻求政府保证届时会另觅替代财源。

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