此内容发布于2020年2月15日 上午7:20

（法新社伦敦15日电） 英国运输部（DfT）表示，英国政府正与中国官方参股的中国铁建（CRCC）就协助建造具争议性的英国2号高速铁路（HS2）展开初步讨论。

一名政府官员证实「金融时报」（Financial Times）的报导，他说，英国运输部一直都很热切地学习他人经验，并考量让纳税人感到物有所值的管道。但英国运输部补充说：「尚未做出任何具体的承诺。」

在英国首相强生（Boris Johnson）支持下，伦敦当局11日最终核准建造HS2这条新的高铁线，在历经数年的延宕后，将于4月全面动工。

强生不顾外界对生态环境冲击与不断上涨的建设费用的批评声浪，他表示，连结伦敦与英格兰中部和北部的整条HS2高铁线将动工。

他告诉下议院：「如果现在动工，2030年前就可以上路。因此今天...内阁已经给高铁开绿灯。」

英国「建筑物杂志」（Building Magazine）看到中国铁建1月写给铁路负责人的信，信中指出中国铁建可以比预计早5年盖好这条高铁线，且费用大大降低。

建筑物杂志引述信函内容报导：「我们确信可以提供一个比其他方案低许多的费用。就我们看来，有利之处太多了，多到可以不用去管我们在基础上还有很多障碍要克服。」

信中还提到：「你将会发现中国做法就是寻找解决方案，而不是在障碍与困难上面打转。」

一个针对这起近来欧洲最大的基础建设计画的独立审查估计，这项计画恐耗资超过1000亿英镑（约新台币3.9兆元）。

然而强生期盼HS2计画将有助于重新平衡伦敦与英格兰东南部以外的经济，并且透过说服汽车驾驶改搭高铁来减少碳排放。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

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