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此内容发布于2018年12月2日 上午4:50 最后更新 - 2018年12月2日 -04:50

（法新社伦敦2日电） 英国脱欧的不确定性加深，各界对就脱欧议题举办第2次公投的希望渐增，但学者指出，若无跨党派支持，2次公投恐难以成案。

英国首相梅伊（Theresa May）日前与欧洲联盟达成脱欧协议后，欧盟成员国领导人上周末正式签署这项协议，如今梅伊正竭力游说国会议员在11日的关键投票支持这项协议。

若英国国会议员如同外界广泛预料否决这项协议，后续局势将更混沌不明。亲欧盟团体「人民的选票」（People's Vote）支持者认为，这将让英国民众有机会再次思考脱欧与否。

顾问机构TS Lombard分析师佛瑞塞（Constantine Fraser）表示：「推动2次公投的阵营势头越来越强劲。梅伊的协议若被否决，它（2次公投）将成为认真的选项，或更可能成案。」

英国近期倡议2次公投的活动不断，最新一项在昨天由鼓吹英国留欧团体「对英国最好」（Best for Britain）发起，针对「工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn ）等重要议员」的选区展开厢型车广告活动。

2次公投可否成案，工党的支持至关重要，但工党主张考量所有选项，一直释出立场不一的讯息。

工党影子内阁财相麦唐纳（John McDonnell）11月27日表示，工党若无法推动大选，「势必」将支持2次公投，这更让外界燃起希望，认为工党领导层倾向推动2次公投。

此外，欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）11月30日的谈话，也让倡议2次公投的人士更觉有希望。

图斯克在阿根廷布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）举行的20国集团（G20）高峰会上表示，英国国会若否决脱欧协议，便只剩下两条路可走，一是在没有达成协议的情况下退出欧盟，二是根本无法脱欧。

但伦敦大学学院（University College London）欧盟政治研究员莱特（Nick Wright）表示，2次公投存有重大结构性障碍。

莱特说：「你需要政府真正提案，并获投票支持，这恐怕要跨党支持才办得到。 」

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