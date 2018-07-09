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此内容发布于2018年7月9日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月9日 -09:05

（法新社布鲁塞尔9日电） 欧洲联盟（EU）执行委员会发言人席纳斯今天表示，英国脱欧大臣戴维斯辞职，并不会对欧盟构成问题，布鲁塞尔已准备好「随时」进行有关英国脱欧协议的谈判。

由于英国打算即使明年3月脱欧后，仍和欧盟维持密切经济往来，戴维斯（David Davis）昨天突然针对此事请辞，引发各界瞩目。戴维斯对英国首相梅伊（Theresa May）表示，他认为梅伊在脱欧谈判中「太轻意做出太多让步」。

由于梅伊政府面临垮台危机，媒体在欧盟执委会（European Commission）例行记者会中问到，英国首席谈判代表突然辞职是否会引发冲击时，席纳斯（Margaritis Schinas）表示：「对我们不会构成问题。我们是来工作的。」

他强调欧盟一再重申的立场，表示谈判的时间所剩不多，负责为欧盟27个成员国进行谈判的欧盟执委会「随时」都可以进行协议谈判。

席纳斯表示，欧盟会「继续秉持善意和诚意，和梅伊首相、英国谈判代表协商，以达成协议」。

席纳斯还说，在戴维斯请辞前数小时，梅伊昨天曾透过电话，和欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）讨论英国脱欧计画。

席纳斯坚称，不管英国由谁领导脱欧谈判，对欧盟并无差别。

他表示：「这对英方非常重要，因为此人将是我方首席谈判代表的对等窗口，我认为这点非常重要。」

「对我们来说，重要的是欧盟27个成员国给予执委会的谈判授权，我们必须完全遵从。」（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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