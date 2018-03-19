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此内容发布于2018年3月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年3月19日 -01:50

（法新社杜拜18日电） 英国美术老师卓菲拉库（Andria Zafirakou）今天在杜拜众星云集的颁奖典礼上，获颁2018年全球教师奖（Global Teacher Prize），抱回100万美元奖金。

卓菲拉库在伦敦布伦特的艾尔波顿社区学院（Alperton Community College of Brent）教书，这是英国最贫穷的地区之一。她最后击败其他9名来自全球各地竞争者，获此殊荣。今年共有3万人角逐这个奖项。

杜拜领导人穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）和英国首相梅伊（Theresa May）等人纷纷向她道贺。

穆罕穆德亲王颁完奖后推文说：「恭喜卓菲拉库荣获全球教师奖。」

梅伊也在现场播放的影片中说：「一个好老师必须拥有韧性、独创性和一颗慷慨的心。这些是你们每天与学生们分享的特质。谢谢你们过去和现在持续不断地付出。」

英籍一级方程式（F1）车手韩密尔顿（Lewis Hamilton）也赶赴现场颁奖。这场颁奖典礼由南非喜剧明星诺亚（Trevor Noah）主持，登台演出的明星包括奥斯卡与葛莱美双料得主珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson）。

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