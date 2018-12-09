英女游纽西兰被杀 总理哽咽致歉

（法新社威灵顿10日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天哽咽向英国遭杀害背包客米兰（Grace Millane）的家属致歉，而被控谋杀的男子也在今天首度出庭。

阿尔登用充满情绪的语调说，对于米兰的遭遇，纽西兰有种集体羞愧感。这名年轻受害女性的遗体昨天在奥克兰（Auckland）郊区被发现。

阿尔登在每周例行记者会上告诉记者：「此事在我们以热情好客为荣的国家发生，我们感到强烈的心痛和羞愧。」

她说：「所以代表纽西兰，我想和米兰的家属致歉，你们的女儿在这里应该很安全的，但结果不然，我对此感到抱歉。」

米兰从大学毕业后，进行为期一年的世界旅行，她已到纽西兰两周。这是她首次独自海外旅行，却在12月1日、她的22岁生日前夕失踪，她的家人在她未照习惯保持联络时变得警觉，但最深的恐惧在昨天发现遗体后成真。

警方先前表示，米兰生前最后画面是和一名男子一同进入奥克兰市区内的饭店。

一名由于法律因素匿名的26岁男性凶嫌，今天被奥克兰地方法院以谋杀米兰的罪名起诉，他未被要求进行抗辩，并将拘留至1月23日。

这起命案震惊纽西兰，拥有480万人口的纽西兰平均一年杀人案不到50起，通常被视为能安全旅行之地。

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