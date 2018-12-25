英女王发表耶诞演说 警告宗教部落主义

此内容发布于2018年12月25日 下午5:05

（法新社伦敦25日电） 英国国内正为脱离欧洲联盟（EU ）问题争执不休之际，女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）今天发表一年一度的耶诞节演说，针对宗教「部落主义」（tribalism）提出警告。

法新社报导，高龄92岁的女王发表这场电视演说的语调，反映席卷全英的阴郁气氛，因为这个岛国正在思索3月退出欧盟后可能面临的种种难题。

英国王室传统上都会避免涉及政治。不过在这场本月稍早预录的5分钟电视演说中，女王数度打破前述惯例。

在英国主要电视台同步播送的演说中，坐在壁炉和耶诞树前的女王表示：「有些文化认为，长寿可以增长智慧。我也希望如此认为。或许增长的部分智慧就是要能辨识人生中令人困惑的悖论，例如人类大多向善，但也有作恶能力。」

女王说：「即使是经常鼓舞大方慷慨和自我牺牲的信仰力量，也可能沦为部落主义的受害者。」

英国政坛正为脱欧问题争执不休，女王似乎利用演说谴责双方让政治分裂扩大。

她表示：「即使存在最深的歧见，待人以敬，并将他人视为同伴，永远是迈向更加理解的良好第一步。」

她在结束演说时表示，在耶诞节故事中，耶稣诞生所传递的和平讯息，现在显得尤其重要。

女王表示：「我相信�k在地球上传递的和平讯息，以及对天地万物的善意，永远不会过时。」

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