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此内容发布于2018年6月8日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月8日 -23:20

（法新伦敦8日电） 以经典名片「此情可问天」（Howards End）勇夺奥斯卡影后的英国女星艾玛汤普逊（Emma Thompson），以及足坛传奇达格利希（Kenny Dalglish）今天都上了英国女王伊丽莎白二世的年度寿辰授勋名单。

艾玛汤普逊以她在「哈利波特」（Harry Potter）系列电影中崔老妮（Sybill Trelawney）教授一角广为人知，代表作还包括「长日将尽」（The Remains of the Day）、「理性与感性」（Sense and Sensibility）、「大梦想家」（Saving Mr. Banks）等。

59岁的艾玛汤普逊获颁女爵士（Dame）头衔，授勋委员会在官方发言中形容，她是英国最多才多艺也最着名的女星之一。此外，男星汤姆哈迪（Tom Hardy）和绮拉奈特莉（Keira Knightley）也因「对影剧贡献」获颁大英帝国勋章（Order of the British Empire）。

同时，曾为利物浦队（Liverpool）抱回3座欧洲杯冠军、67岁的足球球星达格利希也获封爵士。1989年，希尔兹柏劳体育馆（Hillsborough）爆发球迷挤死事件，出赛队伍包括利物浦队，当时达格利希身兼球员及球团管理。

达格利希数十年奔走，替这场惨剧中的受害人声讨正义，另外，他也透过妻子马利纳（Marina）的慈善组织为乳癌患者劝募1340万美元，因「对足球、慈善和利物浦市的奉献」封爵。

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