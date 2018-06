下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月8日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月8日 -23:20

(法新伦敦8日电) 以经典名片「此情可问天」(Howards End)勇夺奥斯卡影后的英国女星艾玛汤普逊(Emma Thompson),以及足坛传奇达格利希(Kenny Dalglish)今天都上了英国女王伊丽莎白二世的年度寿辰授勋名单。

艾玛汤普逊以她在「哈利波特」(Harry Potter)系列电影中崔老妮(Sybill Trelawney)教授一角广为人知,代表作还包括「长日将尽」(The Remains of the Day)、「理性与感性」(Sense and Sensibility)、「大梦想家」(Saving Mr. Banks)等。

59岁的艾玛汤普逊获颁女爵士(Dame)头衔,授勋委员会在官方发言中形容,她是英国最多才多艺也最着名的女星之一。此外,男星汤姆哈迪(Tom Hardy)和绮拉奈特莉(Keira Knightley)也因「对影剧贡献」获颁大英帝国勋章(Order of the British Empire)。

同时,曾为利物浦队(Liverpool)抱回3座欧洲杯冠军、67岁的足球球星达格利希也获封爵士。1989年,希尔兹柏劳体育馆(Hillsborough)爆发球迷挤死事件,出赛队伍包括利物浦队,当时达格利希身兼球员及球团管理。

达格利希数十年奔走,替这场惨剧中的受害人声讨正义,另外,他也透过妻子马利纳(Marina)的慈善组织为乳癌患者劝募1340万美元,因「对足球、慈善和利物浦市的奉献」封爵。

