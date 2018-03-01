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此内容发布于2018年3月1日 上午3:35 最后更新 - 2018年3月1日 -03:35

（法新社威灵顿1日电） 纽西兰今天公布的官方文件显示，1981年英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）访问纽西兰时，一名有精神障碍的青少年试图暗杀她，这项拙笨暗杀行动却被当地警方掩盖。

纽西兰安全情报局（SIS）文件显示，这名名叫路易斯（Christopher Lewis）的青少年，在女王乘车游览南岛（South Island）丹尼丁市（Dunedin）时，朝女王座车开了一枪。

无人受伤，据传随行王室成员当时询问警方是否听到一声枪响，警方仅以听到烟火声响回应。

当时17岁的路易斯，在案发后一次与此无关的武装抢案中被捕，他坦承自己试图暗杀女王。

尽管警方认为他有妄想症，「活在梦的世界」，却在他表示作案的建物内，发现一把点22口径来福枪和用过弹壳。

路易斯宣称，自己隶属名叫「全国帝国游击军」（National Imperial Guerilla Army）的右翼组织。不过警方最后断定这个组织只有3名成员。

当时警方决定不以叛国罪起诉路易斯，改以拥有枪械和抢劫罪名处理。

这份安全情报局文件应媒体要求公开，据法新社看到的内容，警方担心事件公开，因此密谋保密，不让外界知道。

「纽西兰前锋报」（New Zealand Herald）表示，纽西兰当局担心事件公开后，将妨碍未来英国王室成员访问前殖民地纽西兰的计画。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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