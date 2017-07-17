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此内容发布于2017年7月17日 上午9:20 最后更新 - 2017年7月17日 -09:20

（法新社华沙17日电） 英国威廉王子和妻子凯特今天抵达波兰首都华沙，在英国公投脱欧后展开为期5天的波兰德国「外交之旅」；决定脱离欧洲联盟（EU）已玷污了英国在欧洲的声誉。 当这对王室夫妇的座机从灰暗的天空中降落时，机场人员忙着铺上红地毯，乔治小王子和妹妹夏绿蒂将脸靠在机窗向外看。

尽管威凯一家四口此行出访与英国和欧盟的外交关系并无正式关联，英国媒体仍将这趟访问行程称为「英国脱欧外交之旅」。

英国决定脱欧震惊各界，波兰也密切关注此事。目前有将近100万波兰公民住在英国，是英国境内最大的少数族群。

作为波兰总统杜达（Andrzej Duda）夫妇的宾客，威凯一家将造访华沙起义博物馆（Warsaw Rising Museum）和纳粹德国1939年设立的施图特霍夫集中营（Stutthof concentration camp）。

威凯夫妇将在这座波罗的海港市参访欧洲团结中心（European Solidarity Center）博物馆。

他们也将会晤波兰自由斗士、曾获诺贝尔和平奖殊荣的前总统华勒沙（Lech Walesa）。

此外，威凯夫妇还将体验现代的波兰，在华沙摩天高楼顶端会见年轻企业家，并参观新的格丹斯克莎士比亚剧场（Gdansk Shakespearean Theatre）。

他们预计在德国参观空中巴士（Airbus）训练中心和大屠杀博物馆（Holocaust Museum）。（译者：中央社刘文瑜）

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