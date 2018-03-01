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此内容发布于2018年3月1日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月1日 -07:05

（法新社伦敦1日电） 肯辛顿宫今天宣布，威廉王子（Prince William）将于今夏成为正式访问巴勒斯坦地区及以色列的首位英国王室高阶成员。威廉王子此行也将造访约旦。

肯辛顿宫（Kensington Palace）发表声明说，英国王位第2顺位继承人威廉王子今夏出访，「是应女王陛下政府要求，且受到以色列、约旦及巴勒斯坦当局欢迎」。

截至目前尚无任何英国王室成员，曾正式访问巴勒斯坦地区。

先前肯特公爵（Duke of Kent）和格洛斯特公爵（Duke of Gloucester）曾正式访问过以色列，威廉王子将是与女王伊丽莎白二世关系最紧密的王室成员，首次正式访问以色列。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对此表示欢迎，并称将会是对以色列的一次「历史性访问」。

英国外交部主管中东事务国务部长柏特（Alistair Burt）表示，威廉王子这项出访「将是促进与中东地区外交与文化关系的重要且独特机会」。

约旦曾多次接待英国王室成员到访，包括女王和王夫菲立普亲王于1984年的国是访问。（译者：刘学源/核稿：陈政一）

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