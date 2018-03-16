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此内容发布于2018年3月16日 上午8:35 最后更新 - 2018年3月16日 -08:35

（法新社莫斯科／伦敦16日电） 克里姆林宫发言人培斯科夫今天指出，英国外交大臣强生把俄罗斯总统蒲亭跟前双面间谍斯克里帕尔攻击案做连结，此举「令人震惊且不可原谅」。

强生（Boris Johnson）今天告诉记者，蒲亭（Vladimir Putin）极有可能亲自决定使用军事等级的神经毒剂，来攻击身处英国土地上的斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他女儿尤莉雅（Yulia Skripal）。

强生说：「我们完全不想对抗俄罗斯人本身，正在发生的事不会造成恐俄症（Russophobia）。」

「我们不认同的是蒲亭的克里姆林宫，以及他所做的决定。我们认为极有可能是他亲自决定，在英国街头直接使用神经毒剂，这是第二次世界大战以来在欧洲街头的头一遭。」

培斯科夫（Dmitry Peskov）对此回应，在斯克里帕尔毒杀案背景之下提及蒲亭，「从外交的观点来看，不但令人震惊，同时也是不可原谅的行为」。

俄国各大通讯社报导，培斯科夫重申，「俄国跟这起事件毫无瓜葛」。

斯克里帕尔和尤莉雅4日在英国索尔兹伯里��（Salisbury）遭人以一种前苏联研发的神经毒剂毒杀，目前依然性命垂危。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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