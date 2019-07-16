此内容发布于2019年7月17日 上午1:20

（法新社伦敦16日电） 英国国防部今天宣布，英国将派出第3艘皇家海军（Royal Navy）战舰到波斯湾，坚称这不代表与伊朗在波斯湾的紧张情势升高。

英国已经派出邓肯号驱逐舰（HMS Duncan）到波斯湾，在巡防舰蒙特罗斯号（HMS Montrose）于巴林附近维修时执行任务，「今年稍晚」也将派出巡防舰肯特号（HMS Kent）。

根据媒体报导，肯特号将在9月中驶往波斯湾。

蒙特罗斯号上周警告3艘伊朗炮舰不要靠近，英国官员表示，这3艘炮舰试图「妨碍」一艘英国超级油轮通过波斯湾荷莫兹海峡。

英国国防部表示，肯特号将接替邓肯号的任务，但又表示，「当一个部署行动展开，另一个调度结束时，偶然会发生军舰重叠事件…这并非不寻常」，表示这3艘军舰可能在某个时间点出现在波斯湾。

英国国防部表示，这些调派是「早就计划好的」，以确保英国军方「持续出现」在这个关键水道，「没有反映出英国在此区的情势升温」。

伊朗官员否认荷莫兹海峡10日出现那起事件。然而，无论如何，英国政府都将通过伊朗水域船只的警戒层级提高到3个级别中的第3级，表示存在「严重」威胁。

在荷莫兹海峡事件发生前一周，英国皇家海军陆战队（UK Royal Marines）协助直布罗陀有关当局扣押一艘伊朗油轮，美国官员认为这艘油轮试图运油至叙利亚，违反欧洲联盟与美国的制裁。

伊朗对油轮遭扣押事件感到恼怒，向美国与英国发出一系列警告并加强威胁，表明伊朗有权采取一定的行动报复。

英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）昨天试图缓和紧张情势，表示如果伊朗保证油轮不是开往叙利亚，将释放油轮。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题