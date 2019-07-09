此内容发布于2019年7月10日 上午1:50

（法新社伦敦9日电） 英国主要反对党工党（Labour Party）今天首度表态，将有条件支持举办另一次公投，且工党会推动英国留在欧盟（EU）方案。

工党声明指出，现在工党诉求公投的留欧选项，将在公投中推动留欧方案；未来无论是谁赢得保守党党魁、接任首相大位，工党都将挑战保守党和欧盟达成的任何方案放入公投。

声明表示，脱欧议题已加深党的分裂，工党许多劳工阶层支持者在2016年脱欧公投时，投票赞成脱欧；但现在工党大多数国会议员强烈支持英国留在欧盟。

疑欧派老将、工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）一直以来强力抗压，不主张再次公投，但工党旗下工会昨天同意支持第2次公投后，柯宾的态度软化了。

法新社报导，工党现在支持英国留欧，不要没有协议的硬脱欧，也不支持保守党的脱欧方案。

工党先前的政策，是要遵守2016年公投结果，但由于脱欧过程混乱，让一些支持留欧的人士提高了分贝。

柯宾在写给党员的电邮中指出：「在我们2017年的宣言，工党也致力反对硬脱欧和保守党的脱欧计画。」他还呼吁新任首相宣布举行大选。

保守党籍英国首相梅伊（Theresa May）由于所提脱欧方案未能赢得国会支持，本月即将下台。

两位竞争激烈、想要取代梅伊的人选━现任外相韩特（Jeremy Hunt）与前外相强生（Boris Johnson）都表示，他们愿意在今年10月31日带领英国无协议脱欧，两人也都不主张第2次公投。

然而大多数国会议员，包括工党议员在内，都反对「无协议硬脱欧」的选项，忧心带来严重经济后果。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

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