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此内容发布于2018年2月26日 上午9:05 最后更新 - 2018年2月26日 -09:05

（法新社英国科芬特里26日电） 英国在野工党领袖柯宾今天呼吁，英国在脱欧之后和欧洲联盟成立新的关税同盟。这项重大政策转变，可能迫使英国首相梅伊政府改变路线。

柯宾（Jeremy Corbyn）在英格兰中部城市科芬特里（Coventry）演说时表示：「工党将寻求谈判新而广泛的英国及欧盟关税同盟，以确保英国与欧盟之间没有关税，并有助于避免北爱尔兰出现任何所谓硬边界的需求问题。」

柯宾还警告说，英国和中国或美国达成自由贸易协定，不能弥补与欧盟贸易上的损失。

英国目前是欧盟关税同盟的一部分，欧盟各国对进口货物都徵收相同关税，在欧洲内部允许货物自由流动。但英国在2019年3月脱欧后也会离开这个关税同盟。

英国外务大臣强生（Boris Johnson）是英国脱欧的主要推手，他谴责柯宾只会一昧批评。

强生在推特贴文说：「柯宾的脱欧计画将使英国成为欧盟殖民地，无法重新掌控我国边界或贸易政策。」

英国首相梅伊（Theresa May）的发言人明确表示：「英国政府不会加入关税同盟。我们希望能自由签署自己的贸易协定，并将触角伸往整个世界。」

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