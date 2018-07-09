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此内容发布于2018年7月9日 上午11:50 最后更新 - 2018年7月9日 -11:50

（法新社伦敦9日电） 英国脱欧大臣戴维斯和外相强生因不满首相梅伊的脱欧政策相继请辞，英国企业界却对内阁6日通过的脱欧协商计画表示支持。 梅伊（Theresa May）提出的脱欧协商策略6日获得内阁成员普遍支持，她计划让英国在脱离欧洲联盟（EU）后仍和欧盟维持紧密的经济关系，以建立新的「自由贸易区」，英国也将接受欧盟的商品贸易规范。

然而，原脱欧大臣戴维斯（David Davis）和脱欧部政务次长贝克（Steven Baker）因认为梅伊的脱欧协商立场不够强硬，昨天双双请辞，英国外相强生（Boris Johnson）今天也请辞，令梅伊内阁面临分裂危机。

英国企业界先前一再呼吁政府要有清楚的脱欧计画，今天齐声支持梅伊的方案。

伦敦金融城政府（City of London Corporation）政策主席孟珂琳（Catherine McGuinness）表示：「内阁对英国和欧盟未来关系着手达成一致立场，我们表示欢迎。」

英国主要企业游说团体英国工业总会（CBI）理事长费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）今天也对英国广播公司（BBC）表示，戴维斯请辞对梅伊的计画虽构成「打击」，但政府正朝「正确方向」前进。

她说：「有朝一日，国际自由贸易协议的好处将大于欧洲贸易，但目前时候未到。我们的主张是，除非有替代方式达成无障碍贸易，否则在此之前，关税同盟是正确的解决方式。因此我们大致上认为，（梅伊的计画）是朝正确方向前进。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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