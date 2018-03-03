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此内容发布于2018年3月3日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月3日 -23:20

（法新社伦敦3日电） 英国内政大臣鲁德（Amber Rudd）今天表示，哈利王子（Prince Harry）和未婚妻梅根马克尔（Meghan Markle）5月19日大喜当天为「全国欢庆之日」，将准许酒吧营业至翌日凌晨。

这项法令准许酒吧在5月18日以及5月19日开放至翌日凌晨1时。

鲁德表示：「王室婚礼让全国社会有机会，一同为王室和我国庆祝这场重大且欢喜的盛事。」

哈利王子和梅根马克尔5月19日将于温莎城堡（Windsor Castle）圣乔治教堂（St George's Chapel）成婚。

婚礼结束后，哈利与梅根马克尔将乘坐马车离开典礼现场，晚间回到圣乔治圣乔治大厅（St George’s Hall）参加私人派对。

鲁德说：「显然大众赞成，在全国欢庆之日，要有更多时间举杯向哈利王子和梅根马克尔致敬。」政府耗时4周主导谘商后通过这项举措。

2005年通过的法律准许政府，为「在国际、全国或地区具有非凡重要性的活动」放宽店家营业时间规定。

这项规定已在数场王室盛事生效，包括2011年哈利哥哥威廉王子（Prince William）与凯特（Kate Middleton）的婚礼，以及2016年女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）90大寿。

许多酒吧依规定只能营业到晚间11时，所有24小时营业执照中，仅11%为酒吧和夜店持有。（译者：周莉芳/核稿：郑诗韵）

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