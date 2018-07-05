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此内容发布于2018年7月5日 下午5:20 最后更新 - 2018年7月5日 -17:20

（法新社伦敦5日电） 英国一对情侣因接触神经毒剂诺维乔克而重病，由于一名前俄罗斯间谍今年稍早也在附近地区中了同一种毒剂，此案再度引发关注。警方今天表示，他们两人是因「碰触遭污染物品」而中毒。

警方发布声明说：「对由患者采取的检体作进一步检验后，我们如今知道他们是因碰触受污染物品而接触到这种神经毒剂。」警方表示将尽快查出污染源。

前俄罗斯双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）3月在英格兰西南部城镇索尔兹伯里（Salisbury）遭诺维乔克毒剂（Novichok）毒害；索尔兹伯里距离周末发生的最新中毒案所在地埃姆斯伯里（Amesbury）并不远。

伦敦指控，毒害斯克里帕尔父女的幕后元凶就是莫斯科，在又有两名公民遭到和斯克里帕尔父女同样的毒剂毒害后，英国内政部负责国家安全的国务大臣华勒斯（Ben Wallace）华勒斯呼吁莫斯科提供原始毒剂的详细资料。

不过克里姆林宫震怒否认涉案指控，谴责英国玩弄龌龊政治游戏，并要求英方道歉。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在记者会上表示：「我国敦促英国执法机构，不要卷入伦敦某些势力早已展开的龌龊政治游戏，而是最终和俄罗斯执法机关合作调查（毒害案）。」

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