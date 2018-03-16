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此内容发布于2018年3月17日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月17日 -00:20

（法新社莫斯科16日电） 英国今天直接把俄罗斯总统蒲亭扯进前俄国双面谍遭下毒一案，让俄国暴跳如雷。克里姆林宫指英国的说法「令人震惊且不可原谅」，扬言俄国会采一切符合自身利益的措施反击。

英国外交大臣强生（Boris Johnson）说英国政府是与蒲亭（Vladimir Putin）「争执」而非俄国民众，让英俄两国就前俄谍遭神经毒剂攻击一案的骂战升温。

强生在伦敦说：「我们认为极有可能是他亲自决定，在英国街头直接使用神经毒剂，这是第二次世界大战以来在欧洲街头的头一遭。」

蒲亭的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回应指出，强生的说法，违反所有外交礼仪的规定。他对俄国各新闻通讯社表示，将蒲亭扯进斯克里帕尔（Sergei Skripal）遭下毒攻击一案，「从外交的观点看，除了是令人震惊与不可原谅的行为外，没有别的」。

英国首相梅伊宣布驱逐23名俄国外交官、暂停两国高层接触及其他相关措施。克里姆林宫也暗示，他们会驱逐英国外交官及采用其他「最符合莫斯科利益」的措施，回应英国。

培斯科夫说：「所有步骤都会经过深思熟虑。」

在一份罕见的联合声明中，英、法、德及美国领袖昨天谴责斯克里帕尔及女儿尤莉雅（Yulia）遭下毒攻击，是「对英国主权的攻击」。前俄谍斯克里帕尔与女儿在医院伤势仍重，不过情况稳定。

斯克里帕尔本月4日带着从莫斯科到英国参访的女儿外出吃午餐，之后两人就瘫软在一张长凳上。最先赶到现场的员警贝里（Nick Bailey）也伤重住院，英国卫生单位今天表示，贝里的状况好转，且意识清楚。

许多俄国民众仍对自己的国家需为此事负责感到怀疑，部分分析家也尚未排除此案为一般犯罪，或只是恶棍特工所为。

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