此内容发布于2019年4月20日 上午1:05

（法新社华盛顿19日电） 英国资安研究人员贺勤兹（Marcus Hutchins）今天对美国刑事罪名认罪，他曾因协助阻挡WannaCry勒索病毒蔓延而被誉为「英雄」，之后遭控制造恶意软体攻击银行系统。

24岁的贺勤兹今天在声明中对涉及2014年与2015年骇客活动的刑事罪名认罪。

贺勤兹写道：「我对这些行动感到懊悔，将对我的过错负起所有责任。」化名为「恶意软体科技人」（MalwareTech）的贺勤兹指出，这些罪名是与他任职于资安界前的活动有关。

他说：「长大后，我一直把几年前滥用的相同技术，运用在具建设性的目的上。我将持续把时间投注在保护民众别受到恶意软体攻击。」

贺勤兹2017年发现可以阻挡WannaCry勒索病毒扩散的「锁死键」（kill switch），广受新闻媒体报导并被誉为英雄。

几个月后，他参加拉斯维加斯的DefCon骇客大会后遭到逮捕，震惊资安界。感到恼怒的批评人士说，研究人员经常会使用可用于恶意意图的电脑代码。

威斯康辛州公开的联邦起诉书指控贺勤兹与另一人制造并散布Kronos「银行特洛伊木马病毒」。Kronos是用来窃取网路银行用户名称与密码的恶意软体。

根据起诉书，贺勤兹涉嫌共谋在所谓的黑市网站散布这个骇客工具。他之后交保候传，持续为一家资安公司工作。他先前坚称无辜，获得许多资安界人士声援。

根据新闻网站ZDNet公布的法庭文件，贺勤兹将因每项刑事罪名面临最高一年有期徒刑与罚金。根据法庭文件，此案的其他罪名已经撤销。

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