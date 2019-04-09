此内容发布于2019年4月9日 下午11:35

（法新社日内瓦9日电） 联合国今天表示，若英国无协议脱离欧洲联盟（EU），欧盟和英国较小的贸易伙伴将损失惨重，北京和华盛顿却可能大捞一笔。

联合国贸易和发展会议（UN Conference on Trade and Development, UNCTAD）在新报告中检视英国无协议骤然脱欧将如何冲击贸易伙伴。

名为「无协议脱欧：贸易赢家和输家」（No-deal Brexit: the trade winners and losers）的这份报告，是在英国首相梅伊（Theresa May）恳求欧盟领袖延长脱欧大限，避免英国4月12日无协议脱欧之际发布。

报告警告，英国若真无协议脱欧，「英国的市场进入条件就会大幅改变，对已开发和开发中国家皆然」。

联合国贸易和发展会议表示，英国市场目前占全球贸易额约3.5%，去年英国从世界其他地方进口的商品价值则有近6800亿美元，半数来自欧盟国家。若英国无协议脱欧，这些欧盟国家将失去对英国近350亿美元的出口。

但报告强调，英国也是众多开发中国家的重要贸易伙伴，拜欧盟优惠方案之赐，这些国家的出口迄今仍享极优惠的市场进入条件。

联合国贸易和发展会议表示，若脱欧协议完善，过渡期也长，英国的贸易伙伴就有时间协商新双边协议，来取代不再适用的欧盟协议。

但若无完善的协议，现在享有优惠市场进入的国家就将蒙受其害，现在被课重税的国家则会因此受益。

联合国贸易和发展会议国际贸易部门主管寇克韩密尔顿（Pamela Coke-Hamilton）表示：「英国脱欧不只是区域的事。」

「一旦英国抛下27个欧盟伙伴，非欧盟国家对英国市场出口的能力也会跟着改变。」

若英国无协议脱欧，土耳其会是排在欧盟之后的第2大输家，其对英国约24亿美元出口将受冲击。

南韩、挪威、冰岛、柬埔寨和瑞士也将损失惨重。

与此同时，中国对英国出口却可能增加102亿美元，美国对英国出口也可能成长53亿美元。

日本对英国出口或增49亿美元，泰国、南非、印度、巴西、俄罗斯、越南、纽西兰也将受益。

寇克韩密尔顿说，英国若无协议保护目前的优惠贸易伙伴，「中国或美国等主要出口国的相对竞争力就会提高，从而侵蚀市场占有率」。（译者：郑诗韵）

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