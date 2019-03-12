此内容发布于2019年3月12日 上午7:50

（法新社伦敦12日电） 在英国国会今天针对脱欧协议进行历史性表决前，首相梅伊的脱欧方案再次遭遇重大打击，英国检察总长柯克斯（Geoffrey Cox）说，协议最具争议处的法律风险依然「维持不变」。

柯克斯说，英国在脱欧后被困在欧盟贸易协定的法律风险根本「没有改变」。

柯克斯说，在最后关头达成的新协议「减低了」英国「无限期和非自愿」被困在所谓爱尔兰边境保障措施（Irish border backstop）的「风险」，但「法律风险依然不变」。

他说，英国仍然没有合法手段，在不需获得欧盟同意下，退出爱尔兰边境保障方案。

梅伊昨天赶赴法国史特拉斯堡（Strasbourg），与欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）举行最后关头谈判，盼能挽救她的脱欧协议。英国国会议员预计今天就是否接受梅伊的脱欧协议进行表决。

双方会后公布分成3部分的调整方案，说旧版脱欧计画已取得「具法律拘束力」的改变。

爱尔兰边境保障措施意在避免英国与爱尔兰在英国脱欧后出现硬边界，反对派认为，除非达成新的贸易协议，否则这项措施将导致英国永远受制于欧盟的贸易规范。

英国无法单方面决定退出，促使支持英国脱欧的国会议员在一月的脱欧协议表决中投下反对票。

柯克斯针对梅伊与荣科达成的新协议提出法律意见，这对支持英国脱欧者今天的决定可说是至关重要。

柯克斯说，国会议员必须就是否愿意接受梅伊版脱欧协议所做的保证，做出政治判断。（译者：刘文瑜/核稿：刘学源）

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