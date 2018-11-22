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此内容发布于2018年11月22日 上午7:35 最后更新 - 2018年11月22日 -07:35

（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟（EU）和英国今天就英国脱欧后的未来关系，达成一项宣言草案，揭橥双方「远大、广泛、深入及弹性伙伴关系」。此举为欧盟领袖本周末在峰会通过英国脱欧协议铺路。

双方在英国脱欧协议草案中，也同意在2020年底过渡期结束后，再延长一或两年。

欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）表示，欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）通知他，执委会已和英国就双方未来关系达成一项政治宣言。

图斯克说：「我刚把欧盟和英国未来关系的政治宣言草案寄给欧盟27个成员国。」

「欧盟执委会主席已通知我，谈判代表在政治层面上，达成原则上的协议。」

图斯克表示，这项宣言草案和英国2019年3月29日脱离欧盟的协议草案，仍有待欧盟领袖同意通过。欧盟领袖订于25日在布鲁塞尔举行峰会，讨论是否通过这两项文件。

根据宣言草案，「这项宣言揭橥（双方）之间远大、广泛、深入及弹性的伙伴关系，在贸易、经济及其它领域合作的范围。」

其它领域涵盖执法、刑事司法、外交政策、安全和国防，以及更广泛的合作。

在更新版的英国脱欧协议草案中，双方已就过渡期在2020年12月31日后再延长一或两年，达成协议。

过渡期的设计是让政府和企业就英国脱欧后的新关系，进行调整适应。

在宣言草案的消息公布后，英国国会表示，首相梅伊（Theresa May）将向国会议员发表「紧急声明」。

唐宁街表示，梅伊将和内阁举行视讯会议，向阁员更新脱欧协议草案磋商进度。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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