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此内容发布于2018年11月22日 下午4:50 最后更新 - 2018年11月22日 -16:50

（法新社伦敦22日电） 伦敦和欧洲联盟（EU）今天就英国脱欧后的双方未来关系架构，达成宣言草案后，英国首相梅伊（Theresa May）挺身抵挡来自国会的强烈反对声浪。

她透过仓促安排的电话会议向内阁进行简报，随后对国会下议院发表演说，表示脱欧协议是所能达成的最好协议。

欧洲理事会（EU Council）主席图斯克（Donald Tusk）表示，欧盟和英国「原则上」同意的26页宣言草案，涵盖贸易、安全、环境等议题，将送交欧盟其他27 个成员国批准。

不过英国脱欧协议草案并未解决渔权、直布罗陀（Gibraltar）等棘手议题，不但引发其他欧盟国家疑虑，也可能会被英国国会否绝。

英国各党国会议员均抨击这份上周宣布达成的脱欧协议。但梅伊希望，英国和欧盟的未来合作承诺，能说服她所领导的保守党（Conservative）国会议员，以及立场摇摆的在野党议员，挺身支持她。

不过反对者指出，今天达成的宣言草案并不具法律约束力，不像是分手条款。

被视为是可能挑战梅伊领袖大位最主要对手的前外相强生（Boris Johnson）表示，宣言草案「让脱欧变成十足的闹剧」。

其他支持脱欧的主要保守党国会议员，以及北爱尔兰友党民主联盟党（DUP），都敦促梅伊重新进行脱欧协议谈判，以取消有争议的法律保障措施，确保北爱和爱尔兰之间的边界开放。

在野党工党（Labour Party）党魁柯宾（Jeremy Corbyn）表示，工党不会支持脱欧协议草案。

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