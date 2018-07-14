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此内容发布于2018年7月14日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月14日 -05:05

（法新社纽约13日电） 描述英国乡村庄园主仆关系和爱情故事的肥皂时代剧「唐顿庄园」（Downton Abbey）红遍大西洋两岸，现在电影版唐顿庄园正在筹拍中。

唐顿庄园官方推特今天公布：「我们非常兴奋地宣布，『唐顿庄园』要搬上大萤幕了。」今年夏天开始进行电影制作。

这部影集2010到2015年在英国独立电视台ITV播出6季，并在美国公共电视网（PBS）的「经典剧场」（Masterpiece）播映。

唐顿庄园在美国赢得3座金球奖、15座黄金时段艾美奖，更成为艾美奖史上获得最多项提名的非美国制作影集。

故事围绕庄园主人格兰特罕伯爵（Earl of Grantham）的考利家族（Crawley）和他们仆人的生活，述说变动的年代，从英国贵族全盛时期的爱德华时代，到第一次世界大战和咆哮的1920年代。

好莱坞娱乐新闻网站Deadline报导，包括玛姬史密斯（Maggie Smith）、蜜雪儿道克瑞（Michelle Dockery）和休拜尼维利（Hugh Bonneville）等原班人马将在电影版担纲原本的角色。

唐顿庄园编剧费洛斯（Julian Fellowes）已经撰写剧本，并将担任电影的联合制片人。英国的海克里尔城堡（Highclere Castle）预料仍将会是考利家族祖传宅第。（实习编译：游茹�s/核稿：何宏儒）

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