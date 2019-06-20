此内容发布于2019年6月20日 下午8:20

（法新社伦敦20日电） 肯辛顿宫（Kensington Palace）今天宣布，英国威廉王子和妻子凯特将在慈善事业上，和弟弟哈利王子及他的妻子梅根分道扬镳。

这项举措被视为这2对夫妻在执行公众责任分家最终一步，过去一年来也有诸多媒体报导凯特和梅根妯娌关系出现裂痕，接着是威廉和哈利兄弟。

「英国王室基金会」（The Royal Foundation）将成为今年晚些时候，威廉、凯特夫妇推动慈善事业的主力，哈利、梅根会在同一时间成立另一个基金会。

哈利和威廉夫妻皆参与的英国王室基金会，原本意在利用4人的魅力，却于他们首度共同在公开场合亮相16个月后终止。

这2对王室夫妻仍会持续在一些计画合作，包含「集思广益」（Heads Together）心理健康宣导活动。

肯辛顿宫说：「这些改变是要让王室成员为了未来角色筹备之际，能更加发挥他们的工作与职责，并让他们的慈善活动与各自的新家庭更为契合。」

肯辛顿宫表示，这项决定是在审查基金会架构后，所做出的结论。

英国王室基金会是威廉和哈利王子2009年携手成立，经营他们所有的慈善活动和投资，凯特2011年和威廉结婚后也成为一员。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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