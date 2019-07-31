此内容发布于2019年7月31日 上午9:35

（法新社伦敦31日电） 英国首相强生今天将与数名北爱尔兰领袖见面。北爱尔兰是英国争取脱离欧洲联盟（EU）的关键战场，也是隔着爱尔兰海（Irish Sea）对望的英国与爱尔兰唇枪舌战的症结点。

强生（Boris Johnson）昨晚抵达北爱首府贝尔法斯特（Belfast），爱尔兰领袖警告，强生矢言有无协议都要脱欧的说法，可能将让英国分裂。

强生将与北爱主要政党举行会谈，讨论恢复北爱在2017年1月解散的权力共享地方政府。不过，英国脱欧将仍是这趟访问的主要议题。

爱尔兰与北爱尔兰之间有一条陆地边界，基于经济理由，双方都希望脱欧后能维持自由往来，更重要的是，终结爱尔兰民族主义者与支持英国统治人士数十年冲突的脆弱和平协议能够维持下去。

移除北爱与爱尔兰边界检查被视为是降低紧张的关键因素。但在英国脱欧后，这个边界将成为欧盟外部边境的一部分，法律规定需要加以管制。

前首相梅伊（Theresa May）与欧盟达成的协议提出所谓的「边境保障措施」（backstop），这项机制是为了维持欧盟单一市场，避免爱尔兰岛出现硬边界。

不过，许多英国疑欧派议员认为，这给予欧盟太多控制英国的权力，梅伊的协议在国会3度被否决。

强生昨天告诉爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar ），「边境保障措施」是无法接受的，因此杠上都柏林和布鲁塞尔当局。欧盟则坚称协议无法重谈。

强生在前往威尔斯时表示：「如果他们真的办不到，显然我们必须准备无协议脱欧。」他还说：「这都要看欧盟怎么做，由他们做决定。」

瓦拉德卡指出，强生拟在10月31日最后期限前重谈协议的计画「完全与现实世界脱节」。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

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