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此内容发布于2018年7月10日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月10日 -08:20

（法新社华盛顿9日电） 英国一项最新研究显示，婴儿在3个月大后，除喂乳外，也添加固体食物，和仅喂乳至6个月大的婴儿相比，睡得比较好。

喂食固体食物虽无法让婴儿整晚好眠，但在2009至2012年间对英格兰和威尔斯1303名婴儿进行的研究显示，比目前建议时间提早喂食固体食物，确实会改变婴孩的睡眠模式。

五成婴儿家长被鼓励在婴孩6个月大以前，喂食白肉鱼或麦片等固体食物，另外五成的家长则被告知维持喂乳至6个月大。

研究结果显示，较早喂食固体食物的婴儿睡眠时间比较长，半夜醒来次数也较少。这项结果发表在9日出刊的美国医学会小儿科学期刊（JAMA Pediatrics）。

研究显示，喂食固体食物每晚醒来次数的中位值，从2.01次降至1.74次，效果虽细小但明显。

研究表示，「随机临床实验上，提早在婴儿饮食中添加固体食物，和睡眠时间延长、夜里醒来频率降低，通报的严重睡眠问题减少有关连」。

伦敦国王学院（King's College）和伦敦大学（University of London）的研究人员坦承，这样的结果也可能是喂食婴儿固体食物的母亲，已经预期会有正面效果，而在回答他们问题时，态度更积极，因为很多家长早已认为这样会让婴儿更好睡。

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