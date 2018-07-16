下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月16日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月16日 -08:35

（法新社伦敦16日电） 接触到诺维乔克（Novichok）神经毒剂英国男子的家人说，他是在捡拾香水瓶后接触到神经毒剂。4个月前，一名前俄国情报员也在附近遭同样神经毒剂毒害。

马修．罗利（Matthew Rowley）告诉英国广播公司新闻网（BBC News），他的45岁兄弟查理．罗利（Charlie Rowley）告诉他，曾捡到一个香水瓶。罗利现在意识清楚，仍重病住院。

警方不愿向法新社证实这个说法。

警方先前说，他们在英格兰西南部索尔兹伯里（Salisbury）附近埃姆斯伯里（Amesbury）的罗利家中一个「小瓶子」内，发现苏联时代神经毒剂。

罗利6月30日感到不舒服，几小时前，他的44岁女友史特吉斯（Dawn Sturgess）暴露在同样神经毒剂后倒下。史特吉斯后来于7月8日死亡。

警方说，两人都曾接触「高剂量」诺维乔克，并碰触一个受污染物件。

当地国会议员葛兰（John Glen）稍早告诉英国广播公司电台，罗利和史特吉斯可能因为「习惯翻找垃圾桶」，而遇到那个物件。

史特吉斯住在埃姆斯伯里提供给街友的小旅馆。

前俄国双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿3月4日在索尔兹伯里遭到诺维乔克毒害。父女俩目前已康复。（译者：罗苑韶/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line