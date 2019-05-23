此内容发布于2019年5月23日 上午7:20

（法新社伦敦23日电） 出版社哈波柯林斯（HarperCollins）今天宣布，旗下以「来喝下午茶的老虎」一书享誉全球的英国知名经典童书绘本作家茱迪斯．柯尔（Judith Kerr）逝世，享耆寿95岁。

哈波柯林斯在推特发文表示：「我们带着深沉哀伤，证实我们钟爱的绘本作家茱迪斯．柯尔过世。」这家出版社还说，柯尔「因短暂疾病」昨天病逝家中。

柯尔是英国最受欢迎的童书作家之一，她1968年出版的「来喝下午茶的老虎」（The Tiger Who Came To Tea）是全球儿童文学经典着作，出版超过30种语言版本，累积销量至少500万册。

柯尔1923年生于德国柏林，她的父亲是知名犹太作家艾佛瑞德．柯尔（Alfred Kerr）。为逃离纳粹，柯尔一家在1930年代初期先移居法国巴黎，随后在1936年落脚英国伦敦。

柯尔其他经典着作包括「希特勒偷走了粉红兔」（When Hitler Stole Pink Rabbit，暂译）和「健忘猫莫可」（Mog the Forgetful Cat，暂译）。

柯尔2012年获颁大英帝国官佐勋章（OBE），以表扬她对儿童文学和纳粹大屠杀教育的贡献。她直到90余岁仍持续创作。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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