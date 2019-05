(法新社伦敦23日电) 出版社哈波柯林斯(HarperCollins)今天宣布,旗下以「来喝下午茶的老虎」一书享誉全球的英国知名经典童书绘本作家茱迪斯.柯尔(Judith Kerr)逝世,享耆寿95岁。

哈波柯林斯在推特发文表示:「我们带着深沉哀伤,证实我们钟爱的绘本作家茱迪斯.柯尔过世。」这家出版社还说,柯尔「因短暂疾病」昨天病逝家中。

柯尔是英国最受欢迎的童书作家之一,她1968年出版的「来喝下午茶的老虎」(The Tiger Who Came To Tea)是全球儿童文学经典着作,出版超过30种语言版本,累积销量至少500万册。

柯尔1923年生于德国柏林,她的父亲是知名犹太作家艾佛瑞德.柯尔(Alfred Kerr)。为逃离纳粹,柯尔一家在1930年代初期先移居法国巴黎,随后在1936年落脚英国伦敦。

柯尔其他经典着作包括「希特勒偷走了粉红兔」(When Hitler Stole Pink Rabbit,暂译)和「健忘猫莫可」(Mog the Forgetful Cat,暂译)。

柯尔2012年获颁大英帝国官佐勋章(OBE),以表扬她对儿童文学和纳粹大屠杀教育的贡献。她直到90余岁仍持续创作。(译者:张正芊/核稿:陈政一)

