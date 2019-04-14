此内容发布于2019年4月14日 上午3:50

（法新社法国朗普德14日电） 英国脱欧一再延后，对地图出版商和旅游指南印刷厂是场恶梦，他们得决定该如何描述英国和欧洲联盟关系。法国出版社艾伊迪斯出版经理梅多里直言：「我们完全不知所措。」

艾伊迪斯（AEDIS）在法国中部城市克勒蒙费宏（Clermont-Ferrand）附近的朗普德（Lempdes）作为公司物流中心的机库里，数十张关于「欧洲27国」的摺页传单放在纸箱上，27代表英国一旦离开欧盟后其余成员国数。

梅多里（Henri Medori）表示：「我们至少有10本书含有欧洲联盟（EU）地图，因此有点麻烦。我们已暂停印刷，一旦关于英国脱欧情势确定，我们才会开始印。」

英国原定今年3月29日离开欧盟，随后延期到4月12日，如今又延后到10月31日，因为英国国会迟迟无法就如何处理脱欧达成共识。

2016年英国公投决定脱离欧盟后，艾伊迪斯便迅速将出版地图中的英国从欧盟移除。梅多里解释，当时必须回应「公众压力」。他说：「有些读者质疑我们，因为我们的地图包含英国，因此声称地图错误。」

然而梅多里表示，随后有其他读者寄「有时含辱骂内容」的电子邮件抱怨，指英国从严格的法律意义上说仍是欧盟成员国，「因此我们增加关于英国脱欧的说明栏」。

不过，艾伊迪斯最多已卖出6000份将欧盟标为27国联盟的地图，这些地图大多在高速公路休息站的商店售出。

梅多里说：「过去一年半来，我们大致已放弃在这个领域的销售。」他还表示，自己未接获欧盟机构提供任何指引。

而在英国，牛津大学出版社（Oxford University Press）虽已避免让出版的地图做任何激烈改变，但他们也必须做出调整。

牛津大学出版社发言人表示：「我们正在监看情况，等到事态更明朗才会做重大改变。但有时地图内容若只会引起困惑，我们会直接将地图移除。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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