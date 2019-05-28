（法新社伦敦27日电） 英国传统的两大党保守党与工党，这次在欧洲议会选举得票重挫，新成立的脱欧党异军突起，让无协议脱欧机率大增。

英国的脱欧党（Brexit party）是脱欧大将法拉吉（Nigel Farage）3个月前才成立的新政党，最新结果显示，他们得利于英国民众对脱欧歹戏拖棚的怒火，在英国取得31.6%的亮眼得票，可获得欧洲议会里29个席次。

首相梅伊的保守党得票仅9.1%，创下1832年以来国内得票新低。

英国依照原定脱欧进程应该在3月29日退出欧盟，不会参加这场23日的欧洲议会选举，但因英国国会否决梅伊与欧盟达成的脱欧协议，也无法就如何脱欧达成共识，让英国得继续参与欧洲议会选举，梅伊的威望也在脱欧泥淖里一点一滴被削弱，迫使她上周宣布将于6月初下台。

包括强生（Boris Johnson）几位有意在梅伊下台后角逐保守党魁及首相位置者，在选举结果出来后很快就重申，不管与欧盟间有无协议，都必须在最新期限的10月31日前完成脱欧。

强生在他于「每日电讯报」（Daily Telegraph）的专栏里写道：「没有一个稍有理智的人会专门寻求无协议脱欧的结局，也没有一个具负责态度的人，会把无协议脱欧剔除。」

带领脱欧党大胜的法拉吉表示，如今脱欧党应在所有新的与欧盟协商里拥有发言权；虽然欧盟先前已表明，不会重谈与梅伊达成的脱欧协议，但许多有意角逐首相职位者仍想一试。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram