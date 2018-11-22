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此内容发布于2018年11月22日 下午7:50 最后更新 - 2018年11月22日 -19:50

（法新社法国里尔22日电） 法国当局今天警示说，移民企图冒险乘船横越英吉利海峡最近增多起来，这现象反映出他们担心在英国脱欧后边界可能关闭。

光是昨晚，法国海事警察队共两梯次救了18人，今年以来累计30人企图横越海峡。

另一方面，英国内政部也表示，昨夜就有14人被救起，近两周来人数总计78人。

英国内政部说:「由于最近频传(偷渡)事件，我们已采取措施在东南岸部署海岸巡防艇。」

长期以来，移民常聚集法国北部海岸，希望搭乘卡车偷渡到英国，这些人当中，有的已有家人在那里，有的则相信在英国找工作或寻求庇护较有机会。

但自2016年起，官方已开始注意监管移民使用橡皮艇和充气筏横越33公里宽的多佛海峡，那里是全世界最繁忙的船运海道。

法国瑟堡（Cherbourg）海事警察单位发言人派洛特（Ingrid Parrot）表示，根据报告，2016年计有23人企图越过海峡，到2017年降至13人。

但由于明年3月英国将脱欧，预期会有更严格的移民控管，也促使更多的移民企图透过海路，以取代在法国加莱港（Calais）搭乘汽车工具偷渡。

派洛特表示：「我们认为移民想趁英国尚未脱欧前，不计一切代价要到英国。」（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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