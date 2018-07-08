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此内容发布于2018年7月8日 下午11:20 最后更新 - 2018年7月8日 -23:20

（法新社伦敦9日电） 英国脱欧大臣戴维斯和助理政务次长贝克请辞下台，对首相梅伊来说是个重大打击，她试图团结自己所属的保守党，支持英国在脱欧后，仍与欧盟保持紧密经济关系的计画。

戴维斯（David Davis）致函梅伊（Theresa May）说：「政策整体方向充其量会使我们处于弱势的谈判立场，且可能无法避免。」

英国内阁各部会首长6日在伦敦郊区契克斯（Chequers）乡间首相官邸的会议中，批准这项企图化解脱欧谈判僵局的计画。

戴维斯表示，这项计画「将使国会应掌有的控制权变得虚幻不实」。

他特别批评允许货物自由贸易的「共同规则」提案，声称这是「将经济掌控大权交给欧盟，实际上也拿不回我们的法律控制权」。

梅伊则在信中回覆说，她的脱欧计画「无疑会让欧盟当局把权力归还英国」，且符合她提出离开欧盟单一市场及关税同盟的承诺。

脱欧强硬派领袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）告诉天空新闻网（Sky News）：「这非常重要，这件事点出梅伊脱欧计画的最严重问题。如果戴维斯不想支持它们，这些计画就不是非常好的提案。」

主要反对派工党（Labour Party）主席雷佛瑞（Ian Lavery）说：「这绝对是场混乱，且梅伊已经没有任何权威。」

梅伊计画设立英国与欧盟的货物自由贸易区，以保护制造业等领域的供应链，同时保持英国最主要服务业的灵活性。

此外，各大英国媒体报导，脱欧部助理政务次长贝克（Steven Baker）也已宣布请辞。（译者：陈彦钧/核稿：刘文瑜）

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