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此内容发布于2018年3月19日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月19日 -07:35

（法新社布鲁塞尔19日电） 英国与欧洲联盟今天对爱尔兰边界问题达成共识，纳入「保障」办法，确保北爱与爱尔兰共和国间不会存在硬边界；另外，双边也就将近两年的脱欧过渡期安排达成协议。

英国脱欧事务欧盟（EU）谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示：「我们今天达成共识，保障（backstop）措施必须构成退出协议法律条文的一部分。」

根据欧盟对爱尔兰边界定位提出的「保障」措施，若无更好办法，英属北爱尔兰将在英国脱欧后留在欧盟关税同盟内。

英国首相梅伊（Theresa May）几周前才表示，这项保障措施不仅「没一个英国首相可能同意」，还侵犯英国的宪法完整性，更会在北爱尔兰与英国其余地区间划下实际边界。

巴尼耶表示，双边也就为期近两年的脱欧过渡期安排达成指标性协议。

巴尼耶与英国脱欧大臣戴维斯（David Davis）经过「密集」谈判后在记者会上表示：「我们已就过渡期达成共识。」

根据双方提出的新版退出协议，过渡期将从英国2019年3月29日脱离欧盟起算，直到2020年12月31日结束。

巴尼耶说：「在那段期间，英国将不再参与欧盟决策过程，因为在那个日期以后，英国就不再是欧盟成员国。」

「然而，英国将持续享有单一市场和关税同盟的好处与优势，因此也将和所有会员国一样，需要遵守欧盟规范。」

戴维斯则在记者会上表示，过渡期协议「提供英国和欧盟各地企业、公民所需的确定性」。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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