此内容发布于2019年3月20日 上午8:05

（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟执行委员会（EC）今天在欧盟峰会登场前的一份内部简报中警告，倘若英国脱欧时间延至6月30日，将带来「严重的法律和政治风险」。

针对英国要求把脱欧时间延后至6月30日一事，欧盟执委会敦促各国领导人选择短期延后至5月23日，或比较长期延后到「至少2019年年底」。

英国首相梅伊（Theresa May）今天告诉国会，英国已要求欧盟领导人，把英国脱欧日期延后至6月30日。

梅伊表示，她致函欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk），「通知他英国争取将里斯本条约第50条规定的期限延至6月30日」。

她说，「我不想延太久」，并警告一旦延后更久，英国将必须参与5月底举行的欧洲议会选举。

欧洲议会（EP）将于5月23日至26日举行选举，欧盟执委会表示，如果英国脱欧时间延太长，就必须参与这场选举。

她表示：「这个想法是，英国人民3年前已投票决定脱欧，我认为要求他们选出新一批欧洲议会议员，令人难以接受。」

她说：「身为首相，我没准备好把脱欧时间延至6月30日后。」

梅伊在这封唐宁街发给图斯克的信中表示，打算把与欧盟协商过的脱欧协议带回国会。英国国会议员先前以压倒性多数2度拒绝这项协议。

她写道：「如果这项动议通过，我有信心国会将建设性地通过这项协议。但这显然无法在3月29日前完成。」

「因此，我写信通知欧洲理事会，英国争取将里斯本条约第50条规定的期限延至2019年6月30日。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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