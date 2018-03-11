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此内容发布于2018年3月11日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月11日 -07:35

（法新社伦敦11日电） 英国首席医疗官戴维斯今天表示，前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔疑遭人以神经毒剂攻击，目前已在他去过的一家酒吧和一家餐厅发现这种神经毒剂的痕迹。

戴维斯表示，有多达500人曾经去过英格兰西南部索尔兹伯里市（Salisbury）的The Mill酒吧和Zizzi餐厅，他们必须清洗所穿衣物和随身物品，以防万一。

斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉亚（Yulia Skripal）4日在索尔兹伯里遭人以神经毒剂谋害，倒在一张长椅上，送医后性命垂危，但状况稳定。这起攻击事件被视为蓄意谋杀。

英国政府在召开国家紧急会议后表示，追捕凶嫌的警方正在调查200多件证物。由英国内政大臣鲁德（Amber Rudd）主持的英国紧急应变小组（COBRA）会议昨天召开后，内政部表示，反恐警察已找到超过240名证人。

鲁德表示，斯克里帕尔父女在医院情况仍危急，但状况稳定。她又说，「严肃重大的调查」耗费精神但很快就有了进展。

她指出，超过250名反恐警察参与调查，「他们进展快速又专业。我们投入许多资源以确保他们拥有需要的全部支持」。

英国当局正全力确认用于谋害斯克里帕尔的神经毒剂来源，并已派出约180名武装部队人员到索尔兹伯里支援调查人员，其中包括化学战争专家。

鲁德表示：「届时将有回应，但此刻我们把焦点放在调查工作上。」「我们搜集所有证据，一旦要谈到归因时，我们一定清楚那应该会在何处。」

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